Директора Института рака отстранили от работы. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n129157-minzdrav-otstranil-ot-obyazannostey-direktora-instituta-raka.html

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Министерство здравоохранения Украины приняло решение отстранить Алену Колесник от должности директора Национального Института рака.

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Она будет отстранена от занимаемой должности на время проведения комплексной комиссионной проверки института. Проверка начнется 11 ноября и продлится в течение месяца. Об этом 7 ноября сообщил первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос на собственной странице в Facebook.

На время проверки директора института — Елена Колесник отстранена, — отметил Семиволос и заверил, что никакие кадровые решения не помешают работе заведения.

Сейчас исполнять обязанности директора будет заместитель по организационно-методической работе Андрей Лукашенко.

Напомним, 25 сентября Минздрав инициировал аудит деятельности Института рака, «Охматдета», государственного предприятия «Медицинские закупки» и центра эндокринной системы.

Проведение аудита в Институте рака связывают со скандалом, который возник в этом заведении в августе. Врачи убеждали пациентов, что количество медпрепаратов, которые были приобретены за государственные средства, ограничено, поэтому они должны давать деньги больным за определенную сумму. Врачей подозревают в организации коррупционной схемы назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. В сентябре суд отправил двух медиков в СИЗО.