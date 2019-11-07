Директора Інституту раку відсторонили від роботи. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n129157-moz-vidstoronylo-vid-obov-yazkiv-dyrektora-instytutu-raku.html

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Міністерство охорони здоров’я України ухвалило рішення відсторонити Олену Колесник від посади директора Національного Інституту раку.

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Вона буде відсторонена від займаної посади під час проведення комплексної комісійної перевірки інституту. Перевірка почнеться 11 листопада та триватиме впродовж місяця. Про це 7 листопада повідомив перший заступник глави МОЗ Андрій Семиволос на власній сторінці у Facebook.

На час перевірки директора інституту — Олену Колесник відсторонено, — зазначив Семиволос та запевнив, що жодні кадрові рішення не завадять роботі закладу.

Наразі виконувати обов’язки директора буде заступник з організаційно-методичної роботи Андрій Лукашенко.

Нагадаємо, 25 вересня МОЗ ініціювало аудит діяльності Інституту раку, «Охматдиту», державного підприємства «Медичні закупівлі» і Центру ендокринної системи.

Проведення аудиту в Інституті раку пов’язують зі скандалом, який виник в цьому закладі у серпні. Лікарів підозрюють в організації корупційної схеми призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. У вересні суд відправив двох медиків у СІЗО.