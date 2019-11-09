Импичмент Трампа: в США анонсировали публикацию стенограммы еще одного разговора с Зеленским, фото — Reuters

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Белый дом скоро может опубликовать еще одну стенограмму его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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По словам главы США, новая расширенная стенограмма может выйти в свет во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters.

Я покажу вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины. Выйдет еще одна стенограмма, которая очень важна, — сообщил Трамп.

Американские СМИ сообщили, что, скорее всего, речь идет о майском звонке главы Белого дома, когда Трамп просто поздравил Зеленского с победой на выборах.

Напомним, что сейчас продолжается один из самых громких политических скандалов в истории США. В сентябре 2019 года Палата представителей инициировала импичмент Трампу из-за его разговора с украинским президентом. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Джо Байдена, который может стать его основным конкурентом на выборах 2020 года.

Общее голосование относительно импичмента законодатели из Демократической партии, которая имеет большинство в Палате представителей Конгресса, планируют провести до Рождества.