Імпічмент Трампа: у США анонсували публікацію стенограми ще однієї розмови із Зеленським, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n129234-tramp-anonsuvav-publikaciu-stenogramu-sche-odniieyi-rozmovy-iz-zelenskym.html

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Білий дім скоро може опублікувати другу стенограму його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

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За словами глави США, нова розширена стенограма може вийти в світ у вівторок, 12 листопада, повідомляє Reuters.

Я покажу вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України. Вийде ще одна стенограма, яка дуже важлива, — повідомив Трамп.

Американські ЗМІ повідомили, що, найімовірніше, йдеться про травневий дзвінок глави Білого дому, коли Трамп просто привітав Зеленського із перемогою на виборах.

Нагадаємо, що наразі триває один із найгучніших політичних скандалів в історії США. У вересні 2019 року Палата представників ініціювала імпічмент Трампу внаслідок його розмови з українським президентом. За даними невідомого інформатора, Трамп тиснув на Зеленського і просив почати розслідування проти Джо Байдена, який може бути його основним конкурентом на виборах 2020 року.

Загальне голосування щодо імпічменту законодавці із Демократичної партії, котра має більшість у Палаті представників Конгресу, планують провести до Різдва.