Объединение общин Рада предложила передать под контроль правительства, фото — "Евроинтеграционный портал"

https://racurs.ua/n129311-obedinenie-obschin-rada-predlojila-peredat-pod-kontrol-pravitelstva-zakonoproekt.html

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Парламент 12 ноября в первом чтении принял законопроект № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).

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Поддержали документ 283 народных депутатов, сообщается в трансляции Рады.

Законопроект дополняет ч. 1 ст. 4 закона пунктом, который предусматривает перечень условий добровольного объединения территориальных общин дополнить требованием осуществлять процесс согласно перспективных планов формирования территорий общин. Эти планы теперь должен утверждать Кабинет министров Украины по представлению соответствующей областной государственной администрации.

В пояснительной записке говорится, что областные советы не всегда вовремя и правильно принимали решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей и «часто политизировали» этот процесс, чтобы сохранить влияние на потенциальных избирателей.

Например, по состоянию на 20 сентября отсутствовал перспективный план формирования территорий общин в Закарпатской области, а перспективными планами формирования территорий общин покрыто менее 40% территории Одесской области, Киевской области — чуть более 54%, Винницкой — 76%, Черкасской — почти 75%. Кроме того, часто ОТО создавались на условиях, когда бюджеты таких общин оставались дотационными.

Председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин в выступлении в Раде заявил, что законопроект поможет ускорить реформу децентрализации и сформировать новую систему государственного управления.

В октябре Кабмин рассказал о проекте децентрализации, который предусматривает ликвидацию нынешних районов. Вместо них будут созданы округа, которые будут состоять из объединенных территориальных общин.