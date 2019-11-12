Об’єднання громад Рада запропонувала передати під контроль уряду, фото — "Євроінтеграційний портал"

https://racurs.ua/ua/n129311-obiednannya-gromad-rada-zaproponuvala-peredaty-pid-kontrol-uryadu-zakonoproekt.html

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Парламент 12 листопада у першому читанні ухвалив законопроект № 2189 «Про внесення змін до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей).

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Підтримали документ 283 народних депутатів, повідомляється у трансляції з Ради.

Законопроект доповнює ч. 1 ст. 4 закону пунктом, який передбачає перелік умов добровільного об'єднання територіальних громад доповнити вимогою здійснювати процес відповідно до перспективних планів формування територій громад.

Ці плани відтепер мусить затверджувати Кабінет міністрів України за поданням відповідної обласної державної адміністрації.

У пояснювальній записці йдеться про те, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймали рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей і «часто політизували» цей процес, щоб зберегти вплив на потенційних виборців.

Наприклад, станом на 20 вересня був відсутній перспективний план формування територій громад у Закарпатській області, а перспективними планами формування територій громад покрито менше 40% території Одеської області, Київської області — трохи більше 54%, Вінницької — 76%, Черкаської — майже 75%. Крім того, часто ОТГ створювалися на умовах, коли бюджети таких громад залишалися дотаційними.

Голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін у виступі в Раді заявив, що законопроект допоможе прискорити реформу децентралізації та сформувати нову систему державного управління.

У жовтні Кабмін розповів про проект децентралізації, який передбачає ліквідацію нинішніх районів. Замість них буде створено округи, які складатимуться з об'єднаних територіальних громад.