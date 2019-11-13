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Погода в Украине на 14 ноября: синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: Ракурс

Погода в Украине на 14 ноября: синоптики объявили штормовое предупреждение (КАРТА)

13 ноя 2019, 18:03
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Погода в Украине 14 ноября будет ветреной. В течение суток порывы ветра будут достигать 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый), на карпатском высокогорье — 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

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Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве западных областей страны пройдет дождь. На остальной территории Украины — без осадков, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине на 14 ноября: синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: Укргидрометцентр

Средняя температура воздуха ночью составит от +1°C до +6°C, днем — от +8°C до +13°C. В западных и южных областях страны она повысится ночью до +10°C, а днем — до +16 °C.

Погода в Киеве 14 ноября будет ветреной, но без осадков. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, температура ночью составит от +4°C до +6°C, днем — от +10°C до +12°C.

Погода в Украине на 14 ноября: синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: Gismeteo

Геомагнитная ситуация в Украине 14 ноября будет спокойной, магнитные бури обойдут нас стороной.

Напомним, что в начале ноября синоптики обещали возвращение в Украину теплой погоды.

Источник: Ракурс


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