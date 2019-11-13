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Погода в Україні на 14 листопада: синоптики оголосили штормове попередження Фото: Ракурс
Погода в Україні на 14 листопада: синоптики оголосили штормове попередження (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n129397-pogoda-v-ukrayini-na-14-lystopada-synoptyky-ogolosyly-shtormove-poperedjennya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 14 листопада буде вітряною. Впродовж доби пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), на карпатському високогір’ї — 40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).
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Уночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень у більшості західних областей країни пройде дощ. На решті території України — без опадів, йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Середня температура повітря вночі складатиме від +1°C до +6°C, вдень — від +8°C до +13°C. У західних і південних областях країни вона підвищиться вночі до +10°C, а вдень — до +16°C.
Погода в Києві 14 листопада буде вітряною, але без опадів. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, температура вночі складатиме від +4°C до +6°C, вдень — від + 10 °C до +12°C.
Геомагнітна ситуація в Україні 14 листопада буде спокійною, магнітні бурі обійдуть нас стороною.
Нагадаємо, що на початку листопада синоптики обіцяли повернення в Україну теплої погоди.
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