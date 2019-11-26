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Ракурс
ДТП в Киеве. Фото: MirFactov

ДТП в Киеве: женщина проехала на красный, вылетела на встречку и задела ребенка на переходе (ФОТО)

26 ноя 2019, 14:34
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ДТП в Киеве произошло сегодня утром на улице Колоса, когда женщина за рулем и с детьми в салоне за несколько минут трижды нарушил правила дорожного движения.

Жительница Киева, двигавшаяся на внедорожнике Toyota Rav4, сначала проехала на красный свет светофора, а далее, чтобы сэкономить время, выехала на встречную полосу движения для последующего поворота налево, пишет сообщество «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Во время этих маневров водитель на пешеходном переходе по улице Максимовича задела ребенка.

Отмечается, что в транспортном средстве нарушительницы также находились дети. На место аварии прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств произошедшего.

ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве. Фото: Киеве Оперативный

Напомним, что сегодня стало известно о состоянии омбудсмена Николая Кулебы и его сына, которые сильно пострадали в ДТП, произошедшем 24 ноября под Киевом, когда чиновник за рулем автомобиля грубо нарушил ПДД, в частности, пересекал оживленный перекресток на красный сигнал светофора.

Источник: Ракурс


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