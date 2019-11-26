Омбудсмен Кулеба пройдет длительную реабилитацию - врач «Феофании», фото: facebook

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Ракурс

Омбудсмен Николай Кулеба после ДТП может восстанавливаться 1,5 года.

Реабилитация Уполномоченного президента по правам ребенка может занять длительный срок. Об этом сообщают «Українські Національні Новини».

Врач медучреждения «Феофания» Игорь Семенив на брифинге рассказал, что реабилитация делится на три этапа. После таких сложных травм восстановления может затянуться и на год, и полтора года. По его словам, уже в реанимации проводится часть первого этапа: лечение и параллельно идет реабилитация.

Семенив отметил, что психологическое восстановление может занять еще больше времени. Все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

Напомним, Николай Кулеба попал в ДТП 24 ноября. Он управлял автомобилем Toyota, в котором ехал с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет. В результате аварии с микроавтобусом Volkswagen чиновник и дети получили телесные повреждения разной степени. Сообщалось, что Кулебу госпитализировали в реанимационное отделение.