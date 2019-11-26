Омбудсмен Кулеба пройде тривалу реабілітацію – лікар «Феофанії», фото: facebook

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Ракурс

Омбудсмен Микола Кулеба після ДТП може відновлюватися 1,5 роки.

Реабілітація ділиться на три етапи. Після таких складних травм, як у Кулеби, відновлення може тривати роками. Про це заявив лікар медзакладу «Феофанія» Ігор Семенів сьогодні на брифінгу, повідомляють «Українські Національні Новини».

Семенів зазначив, що психологічне відновлення потерпілих може зайняти ще більше часу. Все залежить від індивідуальних особливостей організму людини.

Також відомо, що один із синів Кулеби перебуває у важкому стані в медикаментозній комі. Консиліум лікарів 26 листопада обговорив подальший план стосовно пацієнта, якого наразі лікують у нейрореанімації.

Проводиться моніторинг стану головного мозку, — зазначив Семенів.

Сам Кулеба отримав переломи ребер із другого по десяте. У нього також зафіксовано закриту травму грудної клітини.

Нагадаємо, Микола Кулеба потрапив у ДТП 24 листопада. Він керував автомобілем Toyota, в якому їхав з синами віком 19 та 10 років. Унаслідок аварії з мікроавтобусом Volkswagen чиновник та діти отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Повідомлялось, що Кулебу госпіталізували у реанімаційне відділення.