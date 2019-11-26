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Ракурс
ДТП в Києві. Фото: MirFactov

ДТП у Києві: жінка рушила на червоний, виїхала на зустрічку і зачепила дитину на переході (ФОТО)

26 лис 2019, 14:34
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ДТП у Києві сталася сьогодні вранці на вулиці Колоса, коли жінка за кермом і з дітьми у салоні за кілька хвилин тричі порушила правила дорожнього руху.

Мешканка Києва, яка рухалася на позашляховику Toyota Rav4, спочатку проїхала на червоне світло світлофора, а далі, щоби заощадити час, виїхала на зустрічну смугу руху для подальшого повороту ліворуч, пише спільнота «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

Під час цих маневрів водій на пішохідному переході по вулиці Максимовича зачепила дитину.

Зазначається, що в транспортному засобі порушниці також перебували діти. На місце аварії прибули правоохоронці для з’ясування обставин події.

ДТП в Києві. Фото: Київ Оперативний

ДТП в Києві. Фото: Київ Оперативний

ДТП в Києві. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про стан омбудсмена Миколи Кулеби і його сина, які дуже постраждали у ДТП, що сталася 24 листопада під Києвом, коли чиновник за кермом автомобіля грубо порушив ПДР, зокрема, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Джерело: Ракурс


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