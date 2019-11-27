На Днепропетровщине отключили воду и отопление. Фото: КП

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Ракурс

Отопительный сезон на Днепропетровщине прервали в двух поселках. Причиной этого стала остановки строительства нового водопровода Вольное — Гвардейское.

Строительство было запланировано бывшим руководством области, а нынешнее пока не может решить вопрос с подключением воды и отопления в пострадавших поселках. Об этом сообщает местное издание «Днепр вечерний».

Чтобы обеспечить себя водой, жители поселков Гвардейское и Черкасское вынуждены самостоятельно рыть скважины. Но из-за высокого содержания железа пить ее невозможно. Поэтому им приходится ежедневно тратить средства еще и на закупку питьевой воды.

Вопрос с отоплением также остается открытым: оно полностью отключено. На все запросы местных жителей о сроках подключения воды и отопления власти отвечают, что на это нет средств.

Проект нового водопровода был разработан еще в начале текущего года предыдущим руководством Днепропетровской области. Он должен был решить проблему поселков Гвардейское и Черкасское по обеспечению водой. Провели тендер и выбрали подрядчика. Но после смены областного руководства фирма-подрядчик вместо предоплаты якобы получила ультиматум: ей нужно было отказаться от договора, чтобы новые компании приступили к выполнению работ по строительству нового водопровода.

Ранее «Ракурс» писал, что город Новый Раздел на Львовщине также был без отопления. Это произошло из-за чрезмерной нагрузки на энергосети.