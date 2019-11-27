На Дніпропетровщині відключили воду й опалення. Фото: КП

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Ракурс

Опалювальний сезон на Дніпропетровщині перервали у двох селищах. Причиною цього стала зупинка будівництва нового водогону Вільне — Гвардійське.

Будівництво було заплановано колишнім керівництвом області, а нинішнє наразі не може вирішити питання з підключенням води й опалення у постраждалих селищах. Про це повідомляє місцеве видання «Дніпро вечірній».

Щоб забезпечити себе водою, жителі селищ Гвардійське та Черкаське змушені самостійно рити свердловини. Але через високий вміст заліза пити її неможливо. Тому їм доводиться щодня витрачати кошти ще й на закупівлю питної води.

Питання з опаленням також залишається відкритим: воно повністю відключено. На всі запити місцевих жителів щодо термінів увімкнення води й опалення влада відповідає, що не має на це коштів.

Проект нового водогону був розроблений ще на початку поточного року попереднім керівництвом Дніпропетровської області. Він мав вирішити проблему селищ Гвардійського та Черкаського щодо забезпечення водою. Провели тендер і обрали підрядника. Але після зміни обласного керівництва фірма-підрядник замість передоплати нібито отримала ультиматум: їй потрібно було відмовитися від угоди, аби нові компанії взялися до виконання робіт із будівництва нового водогону.

У середині листопада «Ракурс» писав, що місто Новий Розділ на Львівщині також було без опалення. Це сталося через надмірне навантаження на енергомережі.