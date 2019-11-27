Справа Садового: Кличко прийшов в Антикорупційний суд взяти колегу на поруки, скріншот трансляції

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Міський голова Києва Віталій Кличко 27 листопада прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, щоб підтримати колегу, мера Львова Андрія Садового.

Сьогодні йому обирають запобіжний захід. Кличко в суді заявив, що готовий взяти Садового на поруки і передав судді відповідну заяву.

Садовий готовий до співпраці, він не переховувався від слідства і не буде так робити, — розповів Кличко у суді.

Клопотання про взяття на поруки Садового подало приблизно 10 осіб, в тому числі нардеп Павло Бакунець. Поручилася за Садового й Асоціація міст України.

Мера Львова підозрюють у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Прокуратура просить суд призначити запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн.

Раніше Садовий заявив, що у його сім’ї немає таких грошей і йому «доведеться щось продавати», якщо суд погодиться із клопотанням прокуратури.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура нещодавно оголосила підозру міському голові Львова у справі, яку розслідують ще із 2016 року. Правоохоронці кілька разів обшукували мерію, а Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

Мера та посадовців підозрюють у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. САП вважає, що місто задешево продало інвестору 23 га землі під індустріальний парк. Мерія погодилася на 54 млн грн, а ринкова вартість нібито становила 140 млн грн. Інвестором була дочірня компанія голландського гіганта нерухомості, яка планувала вкласти 50 млн євро, щоб збудувати понад 100 тис. кв. м виробничих приміщень.

Садовий часто нарікав на те, що слідчі дії фактично зупинили інвестицію й за цей час інвестор збудував індустріальні парки в Румунії та в інших містах Європи. Індустріальний парк створив би 3 тис. нових робочих місць.