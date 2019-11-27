Дело Садового: Кличко пришел в Антикоррупционный суд взять коллегу на поруки, скриншот трансляции

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Мэр Киева Виталий Кличко 27 ноября пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда, чтобы поддержать коллегу, мэра Львова Андрея Садового.

Сегодня ему выбирают меру пресечения. Кличко в суде заявил, что готов взять Садового на поруки и передал судье соответствующее заявление.

Садовый готов к сотрудничеству, он не скрывался от следствия и не будет этого делать, — рассказал Кличко в суде.

Ходатайство о взятии на поруки Садового подали около 10 человек, в том числе нардеп Павел Бакунец из «Самопомочи». Поручилась за него и Ассоциация городов Украины.

Мэра Львова подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне. Прокуратура просит суд назначить меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Ранее Садовый заявил, что у его семьи нет таких денег и ему «придется что-то продавать», если суд согласится с ходатайством прокуратуры.

Специализированная антикоррупционная прокуратура недавно объявила подозрение городскому главе Львова в деле, которое расследуют еще с 2016 года. Правоохранители несколько раз обыскивали мэрию, а Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Мэра и чиновников подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне. САП считает, что город дешево продал инвестору 23 га земли под индустриальный парк. Мэрия согласилась на 54 млн грн, а рыночная стоимость якобы составляла 140 млн грн. Инвестором была дочерняя компания голландского гиганта недвижимости, которая планировала вложить 50 млн евро, чтобы построить более 100 тыс. кв. м производственных помещений.

Садовый часто сетовал на то, что следственные действия фактически остановили инвестиции и за это время инвестор построил индустриальные парки в Румынии и в других городах Европы. Индустриальный парк создал бы 3 тыс. новых рабочих мест.