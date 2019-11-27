Взрыв на заводе в Техасе. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n130028-himicheskiy-zavod-vzorvalsya-na-territorii-tehasa-video.html

Ракурс

В Соединенных Штатах Америки произошел взрыв на нефтехимическом предприятии в штате Техас.

ЧП произошло на заводе в Порт-Нечес. Взрыв был такой силы, что ударная волна выбила стекла в домах, расположенных более чем в 60 км от предприятия. Об этом в среду, 27 ноября сообщает The Mirror.

Местные жители рассказали, что взрыв был похож на взрыв бомбы. После этого вспыхнул мощный пожар, жар от пламени обнаружил метеорологический спутник местной телевизионной станции. Взрыв был слышен даже и в соседнем штате Луизиана.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, два из них госпитализированы. В местную церковь эвакуировали жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, в ноябре в Южно-Китайском море океанографическими приборами зафиксировали взрыв. Он произошел на глубине около 50 м и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Его мощность составляла от 10 до 20 кт. Причины подводного взрыва выясняются.