Вибух на заводі в Техасі. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n130028-himichnyy-zavod-vybuhnuv-na-terytoriyi-tehasu-video.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки стався вибух на нафтохімічному підприємстві у штаті Техас.

Надзвичайна подія сталася на заводі в Порт-Нечес. Вибух був такої сили, що ударна хвиля вибила скло в будинках, розташованих більш ніж в 60 км від підприємства. Про це в середу, 27 листопада повідомляє The Mirror.

Місцеві мешканці розповіли, що вибух був схожий на вибух бомби. Після цього спалахнула потужна пожежа, жар від полум’я виявив метеорологічний супутник місцевої телевізійної станції. Вибух було чути навіть і у сусідньому штаті Луїзіана.

Наразі відомо, що внаслідок надзвичайної події постраждали троє осіб, двоє з них були доправлені до лікарні. До місцевої церкви евакуювали мешканців, які змушені були покинути свої оселі.

Нагадаємо, у листопаді в Південно-Китайському морі океанографічними приладами зафіксували вибух. Він стався на глибині близько 50 м і викликав дуже сильну підводну ударну хвилю. Його потужність становила від 10 до 20 кт. Причини підводного вибуху з’ясовуються.