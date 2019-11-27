Аэропорт Одессы. Фото: АиФ-Украина

https://racurs.ua/n130033-v-odesse-avariyno-sel-samolet-u-kotorogo-otkazal-dvigatel.html

Ракурс

Аварийная посадка самолета произошла сегодня в международном аэропорту «Одесса». Информация о пострадавших отсутствует.

Вынужденную посадку в 12.53 совершил учебно-тренировочный самолет YAK-18. Причиной аварийной посадки, по предварительным данным, стал отказ двигателя, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Воздушное судно за час до инцидента вылетело из аэродрома «Гидропорт». На борту находились два человека.

YAK-18 — это двухместный учебно-тренировочный самолет, который производился с 1946 года в качестве замены самолету УТ-2. Он широко использовался в военной и гражданской авиации и стал основой целого семейства самолетов.

На данный момент международный аэропорт «Одесса» работает в штатном режиме.

Напомним, что 21−22 ноября аэропорт Одессы отменял рейсы из-за поломки на взлетно-посадочной полосе пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines, который совершил аварийную посадку.