Аеропорт Одеси. Фото: АіФ-Україна

https://racurs.ua/ua/n130033-v-odesi-avariyno-siv-litak-v-yakogo-vidmovyv-dvygun.html

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Аварійна посадка літака сталася сьогодні у міжнародному аеропорту «Одеса». Інформація про постраждалих відсутня.

Сьогодні, 27 листопада, о 12.53 в аеропорту «Одеса» вимушену посадку зробив навчально-тренувальний літак YAK-18. Причиною аварійної посадки, за попередніми даними, стала відмова двигуна, повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

Зазначається, що повітряне судно за годину до інциденту вилетіло з аеродрому «Гідропорт». На борту перебували двоє людей.

YAK-18 — двомісний навчально-тренувальний літак, що вироблявся з 1946 року як заміна літаку УТ-2. Він широко використовувався у військовій та цивільній авіації і став засновником цілого сімейства літаків.

На даний момент міжнародний аеропорт «Одеса» працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що 21−22 листопада аеропорт Одеси скасував вильоти через поломку на злітно-посадковій смузі пасажирського літака авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснив аварійну посадку.