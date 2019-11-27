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Аеропорт Одеси. Фото: АіФ-Україна
В Одесі аварійно сів літак, в якого відмовив двигунhttps://racurs.ua/ua/n130033-v-odesi-avariyno-siv-litak-v-yakogo-vidmovyv-dvygun.htmlРакурс
Аварійна посадка літака сталася сьогодні у міжнародному аеропорту «Одеса». Інформація про постраждалих відсутня.
Сьогодні, 27 листопада, о 12.53 в аеропорту «Одеса» вимушену посадку зробив навчально-тренувальний літак YAK-18. Причиною аварійної посадки, за попередніми даними, стала відмова двигуна, повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.
Зазначається, що повітряне судно за годину до інциденту вилетіло з аеродрому «Гідропорт». На борту перебували двоє людей.
YAK-18 — двомісний навчально-тренувальний літак, що вироблявся з 1946 року як заміна літаку УТ-2. Він широко використовувався у військовій та цивільній авіації і став засновником цілого сімейства літаків.
На даний момент міжнародний аеропорт «Одеса» працює в штатному режимі.
Нагадаємо, що 21−22 листопада аеропорт Одеси скасував вильоти через поломку на злітно-посадковій смузі пасажирського літака авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснив аварійну посадку.
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