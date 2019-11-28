Драка Ляшко и Геруса: апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения лидеру Радикальной партии

Олег Ляшко, фото: «Радикальная партия»

https://racurs.ua/n130090-draka-lyashko-i-gerusa-apellyacionnyy-sud-ostavil-bez-izmeneniy-meru-presecheniya-lideru.html

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Олега Ляшко, лидера Радикальной партии, Киевский апелляционный суд оставил на поруках народных депутатов.

Таким образом, апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокуратуры на избранную судом предыдущей инстанции меру пресечения Ляшко, сообщают УНН.

Отмечается, что прокуратура просила суд изменить меру пресечения Ляшко на содержание под стражей.

В начале ноября между Ляшко и депутатом из «Слуги народа» Андреем Герусом возник конфликт в аэропорту «Борисполь». В результате потасовки Ляшко порвал Герусу рубашку.

18 ноября Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал Ляшко меру пресечения. Его на поруки взяли народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец.