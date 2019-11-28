Бійка Ляшка та Геруса: апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід лідерові Радикальної партії

Олег Ляшко, фото: «Радикальна партія»

https://racurs.ua/ua/n130090-biyka-lyashka-ta-gerusa-apelyaciynyy-sud-zalyshyv-bez-zmin-zapobijnyy-zahid-liderovi-radykalnoyi.html

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Олега Ляшка, лідера Радикальної партії, Київський апеляційний суд залишив на поруках народних депутатів.

Таким чином, апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу прокуратури на обраний судом попередньої інстанції запобіжний захід Ляшку, повідомляють УНН.

Зазначається, що прокуратура просила суд змінити запобіжний захід Ляшку на тримання під вартою.

На початку листопада між Ляшком та депутатом зі «Слуги народу» Андрієм Герусом виникла сутичка в аеропорту «Бориспіль». В результаті штовханини Ляшко порвав Герусу сорочку.

18 листопада Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав Ляшку запобіжний захід. Його на поруки взяли народні депутати Вікторія Сюмар та Михайло Волинець.