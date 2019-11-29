Тарифы на электроэнергию: Минэнерго обещает еще одну ставку для неэкономных потребителей

Тарифы на электроэнергию. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n130126-dlya-naseleniya-hotyat-vvesti-esche-odnu-tarifnuu-stavku-za-elektroenergiu-minenergo.html

Ракурс

Новую тарифную ставку на электроэнергию для населения предлагает ввести Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

В правительстве считают, что украинцы, которые потребляют большое количество электроэнергии, обязаны платить больше. С такой инициативой выступил на Международном инвестиционном форуме по возобновляемой энергетике замглавы Минэнерго Константин Чижик, сообщает «Укринформ».

Чиновник заявил, что в министерстве рассматривается вопрос о повышении тарифов для потребителей электроэнергии, которые используют в месяц более 500 кВт∙ч.

Чижик добавил, что большая часть населения Украины в месяц потребляет до 100 кВт∙ч, так что платить больше будут именно финансово обеспеченные граждане, которые в основном и потребляют больше электроэнергии.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента заявляли, что тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей собираются снизить на 20%.