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Ракурс
Тарифи на електроенергію. Фото: Антикор

Тарифи на електроенергію: Міненерго обіцяє ще одну ставку для неощадливих споживачів

29 лис 2019, 12:12
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Нову тарифну ставку на електроенергію для населення пропонує запровадити Міністерство енергетики і захисту довкілля.

В уряді вважають, що українці, які споживають велику кількість електроенергії, зобов’язані платити більше. З такою ініціативою виступив на Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики заступник глави Міненерго Костянтин Чижик, повідомляє «Укрінформ».

Чиновник заявив, що в міністерстві розглядається питання щодо підвищення тарифів для споживачів електроенергії, які використовують за місяць понад 500 кВт∙год.

Чижик додав, що більша частина населення України за місяць споживає до 100 кВт∙год, тож платити більше будуть саме фінансово забезпечені громадяни, які переважно і споживають більше електроенергії.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента заявляли, що тарифи на електроенергію для непобутових споживачів збираються знизити на 20%.


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