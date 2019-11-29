Тарифи на електроенергію: Міненерго обіцяє ще одну ставку для неощадливих споживачів

Тарифи на електроенергію. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n130126-taryfy-na-elektroenergiu-minenergo-obicyaie-sche-odnu-stavku-dlya-neoschadlyvyh-spojyvachiv.html

Ракурс

Нову тарифну ставку на електроенергію для населення пропонує запровадити Міністерство енергетики і захисту довкілля.

В уряді вважають, що українці, які споживають велику кількість електроенергії, зобов’язані платити більше. З такою ініціативою виступив на Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики заступник глави Міненерго Костянтин Чижик, повідомляє «Укрінформ».

Чиновник заявив, що в міністерстві розглядається питання щодо підвищення тарифів для споживачів електроенергії, які використовують за місяць понад 500 кВт∙год.

Чижик додав, що більша частина населення України за місяць споживає до 100 кВт∙год, тож платити більше будуть саме фінансово забезпечені громадяни, які переважно і споживають більше електроенергії.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента заявляли, що тарифи на електроенергію для непобутових споживачів збираються знизити на 20%.