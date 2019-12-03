Тесть Зеленского устроился помощником нардепа от «Слуги», фото: facebook

https://racurs.ua/n130308-test-zelenskogo-ustroilsya-pomoschnikom-nardepa-ot-slugi.html

Ракурс

Владимир Кияшко, отец первой леди Елены Зеленской, работает помощником у депутата от «Слуги народа» Олега Бондаренко.

Нардеп прокомментировал сообщение о работе с тестем президента Украины Владимира Зеленского. Представителям общественного движения «Честно» он рассказал подробности.

По его словам, Кияшко занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Он работает на общественных началах.

Для меня Владимир Кияшко — это не отец первой леди, — заявил депутат.

Бондаренко добавил, что считает родственника Зеленская специалистом по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды. Специалист помогает парламентарию в Кривом Роге.

Фактически он является моим представителем, — отметил Бондаренко.

Тесть Зеленского — непрофессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов. Кияшко исследует тему отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на Запорожстали и Криворожстали и других промышленных предприятиях.