Тесть Зеленського влаштувався помічником нардепа від «Слуги», фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130308-test-zelenskogo-vlashtuvavsya-pomichnykom-nardepa-vid-slugy.html

Ракурс

Володимир Кияшко, батько першої леді Олени Зеленської, працює помічником у депутата від «Слуги народу» Олега Бондаренка.

Нардеп прокоментував повідомлення про роботу з тестем президента України Володомира Зеленського. Представникам громадського руху «Чесно» він розповів подробиці.

За його словами, Кияшко займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття. Він працює на громадських засадах.

Для мене Володимир Кияшко — це не батько першої леді, — заявив депутат.

Бондаренко додав, що вважає родича Зеленської фахівцем з питань екології та забруднення навколишнього середовища. Спеціаліст допомагає парламентарю у Кривому Розі.

Фактично він є моїм представником, — зазначив Бондаренко.

Тесть Зеленського — непрофесійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів. Кияшко досліджує тему відходів, які утворюються в результаті видобутку руди в шахтах, а також шламових відвалів на Запоріжсталі та Криворіжсталі та інших промислових підприємствах.