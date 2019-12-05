Дональд Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/n130390-tramp-prosil-u-zelenskogo-ob-usluge-ne-dlya-sebya-a-dlya-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, утверждает, что просил украинского лидера Владимира Зеленского об услуге не для себя, а для Америки.

Такое заявление Трамп сделал в Twitter.

Он заявил, что во время телефонного разговора попросил Зеленского «оказать нам услугу, поскольку наша страна очень многое пережила, а Украина много знает об этом». Трамп уточнил, что под словом «нам» он имел в виду Соединенные Штаты Америки.

В сентябре была обнародована официальная стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. Этот разговор стал поводом для начала процесса импичмента Трампа, его обвинили в оказании давления на Украину с требованием начать расследование в отношении своего главного оппонента на будущих президентских выборах Джо Байдена.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп отреагировал на интервью Зеленского западным СМИ, в котором президент Украины отрицал какое-либо давление со стороны руководства Белого дома.