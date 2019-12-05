Дональд Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n130390-tramp-ya-prosyv-u-zelenskogo-pro-poslugu-ne-dlya-sebe-a-dlya-ssha.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп стверджує, що просив президента України Володимира Зеленського про послугу не для себе, а для Америки.

Таку заяву Трамп зробив у Twitter.

Президент США уточнив, що під час телефонної розмови він попросив Зеленського «надати нам послугу, так як наша країна дуже багато пережила, а Україна багато знає про це». Трамп уточнив, що під словом «нам» він мав на увазі Сполучені Штати Америки.

Як відомо, 25 вересня було оприлюднено офіційну стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Розмова стала приводом для початку процесу імпічменту Трампа, якого звинуватили у тиску на Україну з вимогою почати розслідування відносно свого головного опонента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп відреагував на інтерв’ю Зеленського західним ЗМІ, в якому президент України заперечував будь-який тиск із боку керівництва Білого дому.