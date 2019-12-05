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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: BBC

Трамп: Я просив у Зеленського про послугу не для себе, а для США

5 гру 2019, 10:25
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Президент США Дональд Трамп стверджує, що просив президента України Володимира Зеленського про послугу не для себе, а для Америки.

Таку заяву Трамп зробив у Twitter.

Президент США уточнив, що під час телефонної розмови він попросив Зеленського «надати нам послугу, так як наша країна дуже багато пережила, а Україна багато знає про це». Трамп уточнив, що під словом «нам» він мав на увазі Сполучені Штати Америки.

Скріншот твіта Дональда ТрампаЯк відомо, 25 вересня було оприлюднено офіційну стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Розмова стала приводом для початку процесу імпічменту Трампа, якого звинуватили у тиску на Україну з вимогою почати розслідування відносно свого головного опонента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп відреагував на інтерв’ю Зеленського західним ЗМІ, в якому президент України заперечував будь-який тиск із боку керівництва Білого дому.

Джерело: Ракурс


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