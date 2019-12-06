Новости Одесской области: дорогу в Килии отремонтировали ракушками от рапанов, фото — Зеркало медиа

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В Одесской области дорогу починили ракушками от рапанов. Оригинальный способ ремонта покрытия придумали в городе Килия.

Местные жители не ожидали от власти активности и «починили» дорогу с помощью рапанов. Их ракушки высыпали на углу улиц Измаильской и Греческой.

Соответствующее фото в Фейсбук разместила местный журналист Алла Калинская. Большой минус такого варианта ремонта — вонь, которую распространили ракушки.

Особый, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека. Это так необычно. Возможно даже мило, но с**а воняет до невозможности, — написала Калинская.

Она отметила, что креативно подошли к делу местные жители, а не городские службы.

В октябре доведенные до отчаяния водители на Николаевщине также покреативили. Ямочный ремонт грунтовой дороги они провели, застелив несколько выбоин старыми матрасами.