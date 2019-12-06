Дорогу в Одесской области отремонтировали ракушками от рапанов (ФОТО)https://racurs.ua/n130447-dorogu-v-odesskoy-oblasti-otremontirovali-rakushkami-ot-rapanov-foto.htmlРакурс
В Одесской области дорогу починили ракушками от рапанов. Оригинальный способ ремонта покрытия придумали в городе Килия.
Местные жители не ожидали от власти активности и «починили» дорогу с помощью рапанов. Их ракушки высыпали на углу улиц Измаильской и Греческой.
Соответствующее фото в Фейсбук разместила местный журналист Алла Калинская. Большой минус такого варианта ремонта — вонь, которую распространили ракушки.
Особый, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека. Это так необычно. Возможно даже мило, но с**а воняет до невозможности, — написала Калинская.
Она отметила, что креативно подошли к делу местные жители, а не городские службы.
В октябре доведенные до отчаяния водители на Николаевщине также покреативили. Ямочный ремонт грунтовой дороги они провели, застелив несколько выбоин старыми матрасами.