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Новини Одещини: дорогу в Кілії відремонтували мушлями від рапанів, фото — Дзеркало медіа

Дорогу на Одещині відремонтували мушлями від рапанів (ФОТО)

6 гру 2019, 10:30
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В Одеській області дорогу залатали мушлями від рапанів. Оригінальний спосіб ремонту покриття придумали у місті Кілія.

Місцеві жителі не очікували від влади активності і «полагодили» дорогу за допомогою рапанів. Їх встелили на розі вулиць Ізмаїльської та Грецької.

Відповідне фото у Фейсбук розмістила місцевий журналіст Алла Калінська. Чималий мінус такого варіанту ремонту — сморід, який розповсюдили мушлі.

Особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини. Але, це так незвично. Можливо навіть мило, але с**а смердить до неможливості, — написала Калінська.

Вона відзначила, що креативно підійшли до справи місцеві жителі, а не міські служби.

Новини Одещини: дорогу в Кілії відремонтували мушлями від рапанів, фото — Фейсбук А. Калінська

У жовтні доведені до відчаю водії на Миколаївщині також покреативили. Ямковий ремонт ґрунтової дороги вони провели, застеливши кілька вибоїн старими матрацами.

Джерело: Ракурс


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