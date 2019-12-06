Дорогу на Одещині відремонтували мушлями від рапанів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130447-dorogu-na-odeschyni-vidremontuvaly-mushlyamy-vid-rapaniv-foto.htmlРакурс
В Одеській області дорогу залатали мушлями від рапанів. Оригінальний спосіб ремонту покриття придумали у місті Кілія.
Місцеві жителі не очікували від влади активності і «полагодили» дорогу за допомогою рапанів. Їх встелили на розі вулиць Ізмаїльської та Грецької.
Відповідне фото у Фейсбук розмістила місцевий журналіст Алла Калінська. Чималий мінус такого варіанту ремонту — сморід, який розповсюдили мушлі.
Особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини. Але, це так незвично. Можливо навіть мило, але с**а смердить до неможливості, — написала Калінська.
Вона відзначила, що креативно підійшли до справи місцеві жителі, а не міські служби.
У жовтні доведені до відчаю водії на Миколаївщині також покреативили. Ямковий ремонт ґрунтової дороги вони провели, застеливши кілька вибоїн старими матрацами.