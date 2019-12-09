Погода в Украине на 10 декабря: сильных морозов синоптики не обещают. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине на 10 декабря будет облачной и солнечной, только на Закарпатье пройдут дожди. Максимальное снижение температуры ночью составит 2° мороза.

На всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидается теплая погода. В западных областях возможны осадки. Температура воздуха днем будет колебатся от +3 до +10 градусов, ночью — от -2 до +1 градуса, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Киеве на 10 декабря будет теплой. Температура воздуха ночью от -1° до 1°, а днем — 4−6° тепла.

На улицах Львова завтра также тепло. Столбики термометров ночью покажут от -1 до 1°, днем — 4−6° тепла.

На территории Одесской области существенных осадков наблюдаться не будет. Ночью температура воздуха прогреется до 3° тепла, днем — 10−12° тепла.

В Днепре завтра будет наблюдаться переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ожидается 4−6° тепла.

В Харькове завтра синоптики обещают облачную погоду. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем — 2−4° выше нуля.

На территории Карпат возможны дожди. Температура ночью не превысит 2° мороза, днем — 7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине завтра, 10 декабря, будет относительно спокойной. Утром и вечером будут наблюдаться небольшие возмущения.

Напомним, что на декабрь синоптики Укргидрометцентра прогнозировали незначительное снижение температуры воздуха — от 4° мороза до 1° тепла. Месячное количество осадков — 34−72 мм.