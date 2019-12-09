Погода в Україні на 10 грудня: сильних морозів синоптики не обіцяють. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n130576-pogoda-v-ukrayini-na-10-grudnya-sylnyh-moroziv-synoptyky-ne-obicyaut-karta.html

Ракурс

Погода в Україні на 10 грудня буде хмарною і сонячною, тільки на Закарпатті пройдуть дощі. Максимальне зниження температури вночі складе 2° морозу.

На всій території України, крім Закарпаття, очікується тепла погода. У західних областях можливі опади. Температура повітря вдень буде варіюватися від +3 до +10 градусів, вночі — від -2 до +1 градуса, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Києві на 10 грудня буде теплою. Температура повітря вночі від -1° до 1°, а вдень — 4−6° тепла.

На вулицях Львова завтра також тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -1 до +1°, вдень — 4−6° тепла.

На території Одеської області істотних опадів спостерігатися не буде. Вночі температура повітря прогріється до 3° тепла, вдень — 10−12° тепла.

У Дніпрі завтра буде спостерігатися мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень очікується 4−6° тепла.

У Харкові завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень — 2−4° вище нуля.

На території Карпат можливі дощі. Температура вночі не перевищить 2° морозу, вдень — 7° тепла.

Геомагнітна ситуація в Україні завтра, 10 грудня, буде відносно спокійною. Вранці і ввечері будуть спостерігатися невеликі збурення.

Нагадаємо, що на грудень синоптики Укргідрометцентру прогнозували незначне зниження температури повітря — від 4° морозу до 1° тепла. Місячна кількість опадів — 34−72 мм.