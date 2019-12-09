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Погода в Україні на 10 грудня: сильних морозів синоптики не обіцяють. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 10 грудня: сильних морозів синоптики не обіцяють (КАРТА)

9 гру 2019, 17:49
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Погода в Україні на 10 грудня буде хмарною і сонячною, тільки на Закарпатті пройдуть дощі. Максимальне зниження температури вночі складе 2° морозу.

На всій території України, крім Закарпаття, очікується тепла погода. У західних областях можливі опади. Температура повітря вдень буде варіюватися від +3 до +10 градусів, вночі — від -2 до +1 градуса, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Києві на 10 грудня буде теплою. Температура повітря вночі від -1° до 1°, а вдень — 4−6° тепла.

Погода в Україні на 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

На вулицях Львова завтра також тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -1 до +1°, вдень — 4−6° тепла.

На території Одеської області істотних опадів спостерігатися не буде. Вночі температура повітря прогріється до 3° тепла, вдень — 10−12° тепла.

У Дніпрі завтра буде спостерігатися мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень очікується 4−6° тепла.

У Харкові завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень — 2−4° вище нуля.

На території Карпат можливі дощі. Температура вночі не перевищить 2° морозу, вдень — 7° тепла.

Погода в Україні на 10 грудня. Фото: gismeteo.ua

Геомагнітна ситуація в Україні завтра, 10 грудня, буде відносно спокійною. Вранці і ввечері будуть спостерігатися невеликі збурення.

Нагадаємо, що на грудень синоптики Укргідрометцентру прогнозували незначне зниження температури повітря — від 4° морозу до 1° тепла. Місячна кількість опадів — 34−72 мм.

Джерело: Ракурс


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