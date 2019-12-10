В Чехии произошла стрельба, шесть человек погибли, фото: pixabay

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Ракурс

В чешском городе Острава зафиксирована стрельба в больнице.

По данным полиции, погибли 6 человек. Об этом сообщает Express.

Стрелок, который устроил стрельбу, скрылся. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.

Спецназ окружил место ЧП, полиция и спецслужбы разыскивают нападавшего. Директор больницы сообщил чешскому телевидению, что число жертв может возрасти.

Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого преступника, начавшего стрельбу в университетской больнице города Острава. Правоохранители просят общественность помочь в поиске подозреваемого. Власти призывают к максимальной осторожности.

Напомним, в декабре в Перми из охотничьего ружья пьяный мужчина открылогонь по прохожим. Он ранее судим и разрешения на это охотничье ружье не имел. В результате нападения погибла женщина.