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В Чехии произошла стрельба, шесть человек погибли, фото: pixabay
В Чехии произошла стрельба, шесть человек погибли (ФОТО)https://racurs.ua/n130612-v-chehii-proizoshla-strelba-shest-chelovek-pogibli-foto.htmlРакурс
В чешском городе Острава зафиксирована стрельба в больнице.
По данным полиции, погибли 6 человек. Об этом сообщает Express.
Стрелок, который устроил стрельбу, скрылся. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.
Спецназ окружил место ЧП, полиция и спецслужбы разыскивают нападавшего. Директор больницы сообщил чешскому телевидению, что число жертв может возрасти.
Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого преступника, начавшего стрельбу в университетской больнице города Острава. Правоохранители просят общественность помочь в поиске подозреваемого. Власти призывают к максимальной осторожности.
Напомним, в декабре в Перми из охотничьего ружья пьяный мужчина открылогонь по прохожим. Он ранее судим и разрешения на это охотничье ружье не имел. В результате нападения погибла женщина.
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