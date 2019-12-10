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В Чехії сталася стрілянина, шестеро людей загинули, фото: pixabay
В Чехії сталася стрілянина, шестеро людей загинули (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130612-v-chehiyi-stalasya-strilyanyna-shestero-ludey-zagynuly-foto.htmlРакурс
В чеському місті Острава зафіксована стрілянина в лікарні.
За даними поліції, загинули 6 осіб. Про це повідомляє Express.
Стрілець, який влаштував стрілянину, зник. Співробітники правоохоронних органів розшукують вбивцю.
Спецназ оточив місце надзвичайної події, поліція і спецслужби розшукують нападника. Директор лікарні розповів представникам чеського телебачення, що число жертв може зрости.
Поліція Чехії опублікувала фото ймовірного злочинця, який розпочав стрілянину в університетській лікарні міста Острава. Правоохоронці просять громадськість допомогти в пошуку підозрюваного. Влада закликає до максимальної обережності.
Нагадаємо, у грудні у Пермі з мисливської рушниці п’яний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Він раніше судимий і дозволу на це мисливську рушницю не мав. Внаслідок нападу загинула жінка.
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