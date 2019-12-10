В России вынесли приговоры по делу о теракте в метро Петербурга, фото: Иносми

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Ракурс

Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году рассмотрел суд.

Для обвиняемых объявлены тюремные сроки. Об этом указано в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Аброр Азимов, основной фигурант дела, получил пожизненный срок. Остальные — от 28 до 19 лет тюрьмы. Соответствующее постановление вынес Второй Западный окружной военный суд. Всего объявлены приговоры 11 обвиняемым. Они признали свою вину, но заявили, что взрывчатку им в квартиру подбросили, а доказательства сфальсифицировали.

Теракт в метро Санкт-Петербурга был организован 3 апреля 2017 года в вагоне поезда, который двигался между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным следствия, бомбу в действие привел террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате нападения погибли 16 человек, включая самого Джалилова, еще 103 человека пострадали.

Ранее военный суд в Ростове объявил приговор крымским татарам из Бахчисарая. Все фигуранты заявили о «политически мотивированном характере» этого фейкового дела.