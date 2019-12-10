В Росії винесли вироки у справі про теракт в метро Петербурга, фото: Иносми

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Ракурс

Справу про теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 році розглянув суд.

Для обвинувачених оголошені терміни ув’язнення. Про це зазначено в повідомленні об'єднаної прес-служби судів міста.

Аброр Азімов, основний фігурант справи, отримав довічний термін. Решта — від 28 до 19 років в’язниці. Відповідну постанову виніс Другий Західний окружний військовий суд. Всього оголошені вироки 11 обвинуваченим. Вони визнали свою провину, але заявили, що вибухівку їм в квартиру підкинули, а докази сфальсифікували.

Теракт в метро Санкт-Петербурга був організований 3 квітня 2017 року у вагоні поїзда, який рухався між станціями «Технологічний інститут» і «Сенна площа». За даними слідства, бомбу в дію привів терорист-смертник Акбаржон Джалилов. Внаслідок нападу загинули 16 людей, включаючи самого Джалілова, ще 103 людини постраждали.

Раніше військовий суд в Ростові оголосив вирок кримським татарам з Бахчисарая. Всі фігуранти заявили про «політично мотивований характер» фейкової справи.