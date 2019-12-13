Скандал с Ноздрачевым: «интегратора» ВСУ и боевиков отстранили от исполнения обязанностей, фото — ЦВС ВСУ

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Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковника Алексея Ноздрачева 13 декабря отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Военной службе правопорядка в Вооруженных силах. В этом ведомстве заявили, что начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование относительно «высказываний политического характера», которые прозвучали от Ноздрачева 12 декабря.

Напомним, что речь идет о высказываниях Ноздрачева о «реинтеграции боевиков». Он, в частности, заявил, что «россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро», а «понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще».

В Генштабе заявили, что высказывания Ноздрачева является «оценочными и субъективными» и обещали провести служебное расследование. Сам полковник оригинально извинился за свои высказывания.

Сегодня «Движение ветеранов Украины» требовало в Киеве увольнения Ноздрачева. Его участники устроили акцию протеста под стенами Министерства обороны. В здание пропустили ветеранов, однако общение с ними происходило без присутствия журналистов.