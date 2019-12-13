Скандал з Ноздрачовим: «інтегратора» ЗСУ і бойовиків усунули від виконання обов’язків, фото — ЦВС ЗСУ

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Начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковника Олексія Ноздрачова 13 грудня усунули від виконання службових обов’язків.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку у Збройних силах. У цьому відомстві заявили, що начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо «висловлювань політичного характеру», які прозвучали від Ноздрачова 12 грудня.

Нагадаємо, що йдеться про висловлювання Ноздрачова щодо «реінтеграції бойовиків». Він, зокрема, заявив, що «росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко», а «зрозуміти один одного військовому-росіянину і військовому-українцю, навіть якщо вони були ворогами, простіше».

У Генштабі заявили, що висловлювання Ноздрачова є «оціночними і суб'єктивними» і обіцяли провести службове розслідування. Сам полковник вибачився за свої висловлювання.

Сьогодні «Рух ветеранів України» вимагав у Києві звільнення Ноздрачова. Його учасники влаштували акцію протесту під стінами Міністерства оборони. У будівлю пропустили ветеранів, однак спілкування з ними відбувалося без присутності журналістів.