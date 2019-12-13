Убийство Шеремета: судья Вовк взял самоотвод об избрании меры пресечения Антоненко

Сергей Вовк, фото: «Закон и Бизнес»

https://racurs.ua/n130818-ubiystvo-sheremeta-sudya-vovk-vzyal-samootvod-ob-izbranii-mery-presecheniya-antonenko.html

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Во время сегодняшнего заседания Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения лицам, подозреваемым следствием в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, судья Сергей Вовк взял самоотвод.

Об отводе судьи заявила защита ветерана АТО Андрея Антоненко. В ответ Вовк взял самоотвод. Об этом сообщает агентство «Инфтерфакс-Украина».

Таким образом, заседание суда откладывается для рассмотрения заявления судьи о самоотводе.

Сотрудник суда вам сообщит о следующем заседании по этому поводу, относительно решения по заявлениям об отводе судьи Вовка, — заявил Вовк.

Также об отводе судьи ранее заявила защита волонтера и детского медика Юлии Кузьменко. В ответ Волк также взял самоотвод.

Напомним, ранее сегодня в рамках этого дела судья Вовк зачитал решение об избрании меры пресечения медсестре Яне Дугарь — круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.