Вбивство Шеремета: суддя Вовк взяв самовідвід щодо обрання запобіжного заходу Антоненку

Сергій Вовк, фото: «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/ua/n130818-vbyvstvo-sheremeta-suddya-vovk-vzyav-samovidvid-schodo-obrannya-zapobijnogo-zahodu-antonenku.html

Ракурс

Під час сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжних заходів особам, підозрюваним слідством у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, суддя Сергій Вовк взяв самовідвід.

Про відвід судді заявив захист ветерана АТО Андрія Антоненка. У відповідь Вовк взяв самовідвід. Про це повідомляє агентство «Інфтерфакс-Україна».

Таким чином, засідання суду відкладається для розгляду заяви судді про самовідвід.

Співробітник суду вам повідомить про наступне засідання з цього приводу, щодо вирішення за заявами про відвід судді Вовка, — заявив Вовк.

Також про відвід судді раніше заявив захист волонтера та дитячого медика Юлії Кузьменко. У відповідь Вовк також взяв самовідвід.

Нагадаємо, раніше сьогодні в межах цієї справи суддя Вовк зачитав рішення про обрання запобіжного заходу медсестрі Яні Дугарь — цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.