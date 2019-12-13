Вбивство Шеремета: суддя Вовк взяв самовідвід щодо обрання запобіжного заходу Антоненку

Вбивство Шеремета: суддя Вовк взяв самовідвід щодо обрання запобіжного заходу Антоненкуhttps://racurs.ua/ua/n130818-vbyvstvo-sheremeta-suddya-vovk-vzyav-samovidvid-schodo-obrannya-zapobijnogo-zahodu-antonenku.htmlРакурс
Під час сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжних заходів особам, підозрюваним слідством у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, суддя Сергій Вовк взяв самовідвід.
Про відвід судді заявив захист ветерана АТО Андрія Антоненка. У відповідь Вовк взяв самовідвід. Про це повідомляє агентство «Інфтерфакс-Україна».
Таким чином, засідання суду відкладається для розгляду заяви судді про самовідвід.
Співробітник суду вам повідомить про наступне засідання з цього приводу, щодо вирішення за заявами про відвід судді Вовка, — заявив Вовк.
Також про відвід судді раніше заявив захист волонтера та дитячого медика Юлії Кузьменко. У відповідь Вовк також взяв самовідвід.
Нагадаємо, раніше сьогодні в межах цієї справи суддя Вовк зачитав рішення про обрання запобіжного заходу медсестрі Яні Дугарь — цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.