Российские дорожники кладут асфальт поверх сугробов. Фото: kpcdn.net

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Ракурс

Рабочие дорожных служб в Российской Федерации начали укладывать асфальт посреди снежных заносов.

Такие «новейшие технологии» асфальтирование дорог зафиксировали в Башкирии в городе Стерлитамак. Очевидец снял видео ремонта автодороги на улице Строителей. На кадрах видно, как рабочие укладывают новое дорожное покрытие на заснеженной улице. Видео опубликовано на ресурсе YouTube, сообщает ресурс UFA1.RU.

Отмечается, что работа выполнялась, когда на улице столбики термометров показывали 12° ниже нуля по Цельсию.

По информации издания, в Башкирии это уже не единичный случай. Сообщается, что в Уфе при морозной погоде заасфальтировали одну из улиц. А в ноябре, когда на улице было минус 20°, заасфальтировали пригород столицы Башкирии.

Напомним, в апреле Государственное агентство автомобильных дорог Украины открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.