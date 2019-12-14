Російські дорожники кладуть асфальт поверх снігових заметів. Фото: kpcdn.net

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Робітники дорожніх служб у Російській Федерації почали укладати асфальт посеред снігових заметів.

Такі «новітні технології» асфальтування доріг зафіксували в Башкирії у місті Стерлітамак. Очевидець зняв відео ремонту автошляху на вулиці Будівельників. На кадрах видно, як працівники укладають нове дорожнє покриття на засніженій вулиці. Відео опубліковане на ресурсі YouTube, повідомляє ресурс UFA1.RU.

Зазначається, що робота виконувалася, коли на вулиці стовпчики термометрів показували 12° нижче нуля за Цельсієм.

За інформацією видання, в Башкирії це вже не поодинокий випадок. Повідомляється, що в Уфі при морозній погоді заасфальтували одну з вулиць. А в листопаді, коли на вулиці було мінус 20°, заасфальтували передмістя столиці Башкирії.

Нагадаємо, у квітні Державне агентство автомобільних доріг України відкрило ділянку першої цементобетонної дороги Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі Полтавської області.