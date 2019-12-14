В Канаде создали полиэтиленовые пленку, которая отталкивает бактерии. Фото: besplatka.ua

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Ракурс

Полиэтиленовую пленку, которая способна отталкивать от своей поверхности различные виды бактерий, создали в Канаде.

Ученые из Университета имени Макмастера хотели создать материал, который похож на лист лотоса, что отталкивает воду. Пленка покрыта микроскопическими «морщинками», которые отталкивают воду, кровь или бактерии от поверхности пленки. Об этом 14 декабря сообщает Newatlas.com.

Исследователи заявляют, что созданная пленка достаточно прочная, но при этом гибкая. В то же время она недорогая в создании.

Мы уверены, что такая технология может использоваться не только во всех типах учреждений, но и в домашних условиях. Противостояние микробов — одна из ключевых задач человечества, и мы уверены, что наша разработка станет важной частью такого инструментария, — отметил один из исследователей, профессор Тохид Дидар.

Изобретатели отмечают, что такая пленка подойдет для обтяжки в общественных местах перил, дверных ручек и других предметов, к которым часто прикасаются люди. Ожидается, что это позволит существенно сократить распространение микробов. Ученые не исключают и вариант для упаковки продуктов этой пленки.

Напомним, астрономы назвали условия возникновения жизни на других планетах. Ученые установили, что астероиды среднего размера — лучшие кандидаты на роль своеобразных поставщиков живых организмов.