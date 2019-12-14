У Канаді створили поліетиленові плівку, яка відштовхує бактерії. Фото: besplatka.ua

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Ракурс

Поліетиленову плівку, яка здатна відштовхувати від своєї поверхні різні види бактерій, створили в Канаді.

Науковці з Університету імені Макмастера хотіли створити матеріал, який подібний на листки лотосу, що відштовхують воду. Плівка вкрита мікроскопічними «зморшками», які відштовхують воду, кров чи бактерії від поверхні плівки. Про це 14 грудня повідомляє Newatlas.com.

Дослідники заявляють, що створена плівка досить міцна, але при цьому гнучка. Водночас вона недорога у створенні.

Ми впевнені, що така технологія може використовуватися не тільки у всіх типах установ, але і в домашніх умовах. Протистояння мікробів — одна з ключових завдань людства, і ми впевнені, що наша розробка стане важливою частиною такого інструментарію, — зазначив один із дослідників, професор Тохід Дідар.

Винахідники зазначають, що така плівка підійде для обтягування у громадських місцях поручнів, дверних ручок та інших предметів, до яких часто торкаються люди. Очікується, що це дозволить істотно скоротити поширення мікробів. Науковці не виключають і варіант для упакування продуктів цієї плівки.

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