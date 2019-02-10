Ученые выяснили, почему вы не можете встать с постели по утрам

Сова или жаворонок? Все зависит от генов. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2256-uchenye-vyyasnili-pochemu-vy-ne-mojete-vstat-s-posteli-po-utram.html

Racurs.ua

Для одних людей встать ранним утром с постели кажется почти невозможным, для других — не составляет никаких проблем. Оказывается, разделение на сов и жаворонков неслучайно, и имеет вполне серьезное научное обоснование.

Кто такие?

Люди условно делятся на сов и жаворонков в зависимости от того, когда они чувствуют прилив энергии и готовность к активным действиям — вечером или утром. Жаворонкам легче просыпаться ранним утром, но тяжело быть активными с наступлением ночи; для сов же раннее пробуждение становится испытанием, а период их активности приходится на поздний вечер.

До недавнего времени разделение на сов и жаворонков считалось ненаучным и не воспринималось всерьез официальной медициной.

Дело в генах

Наука официально подтвердила генетическую разницу между «утренним» и «ночным» типами людей. И это касается не только готовности сделать утреннюю зарядку, но и пробуждения организма в целом.

В ходе международного генетического исследования почти 700 тыс. человек медики выявили более 320 новых генов, которые влияют на то, насколько оперативно человек отреагирует на сигнал будильника в 6 часов утра, или насколько долго он сможет вести активный образ жизни ночью.

Выяснилось, что мозг тех, у кого больше «утренних» генов, достигал середины сна в среднем на 25 минут раньше, чем тех, у кого таких генов меньше.

То есть за меньшее количество времени жаворонки высыпались намного лучше сов, поэтому утром с легкостью реагировали на сигнал будильника.

Какая разница?

Исследователи продолжили работу и решили проверить, как влияет большее количество «утренних генов» на состояние всего организма. Оказалось, что существует связь между наличием генов-жаворонков и психическим здоровьем человека. Те, кому было легко просыпаться по утрам, в общем чувствовали себя намного лучше, чем совы.

Жаворонки оказались уравновешеннее и работоспособнее. Их успехи в карьере зачастую были выше, чем у сов. По мнению авторов исследования, причина тому — традиционный рабочий график большинства фирм и учреждений, который не учитывает индивидуальных особенностей человека. Если бы совам позволяли спать дольше и работать в вечернее время, продуктивность их труда была бы гораздо выше.

Что это значит?

Согласно результатам исследования, люди-жаворонки менее склонны к депрессии и шизофрении, чем совы. Однако предполагаемой связи сна с развитием диабета второго типа так и не обнаружили.

Так что плохое настроение сов по утрам и нежелание просыпаться — это не их вина, а генетическая предрасположенность.

Главный совет, который ученые дают любителям поспать подольше: ложитесь раньше, чтобы у мозга было больше времени для расслабления. Даже если вы не можете заснуть, небольшая пауза для отдыха все равно не помешает.

Подготовила Ольга ШОКИНА