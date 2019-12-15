В Харькове стреляли из пневматического оружия, ранен 30-летний мужчина, фото: pixabay

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Ракурс

Стрельба в Харькове зафиксирована 15 декабря около 02.00 на улице Волонтерской.

Известно о ранении 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Конфликт произошел между компанией из двух мужчин и женщины с 25-летним гражданином. Ссора переросла в драку. Молодой совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли фрагменты пневматического оружия. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре неизвестный стрелял в пассажиров троллейбуса в Киеве. В результате инцидента двое мужчин в возрасте 28 и 43 года, госпитализировали с огнестрельными ранениями.