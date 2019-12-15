У Харкові стріляли з пневматичної зброї, поранено 30-річного чоловіка, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n130879-u-harkovi-strilyaly-z-pnevmatychnoyi-zbroyi-poraneno-30-richnogo-cholovika.html

Ракурс

Стрільба у Харкові зафіксована 15 грудня близько 02.00 на вулиці Волонтерській.

Відомо про поранення 30-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Конфлікт стався між компанією з двох чоловіків та жінки з 25-річним громадянином. Сварка переросла в бійку. Молодик здійснив декілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів. Вони вилучили фрагменти пневматичної зброї. Обставини цього випадку з’ясовують поліцейські.

Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у вересні невідомий стріляв у пасажирів тролейбуса в Києві. Внаслідок інциденту двох чоловіків, віком 28 і 43 роки, госпіталізували з вогнепальними пораненнями.