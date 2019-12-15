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У Харкові стріляли з пневматичної зброї, поранено 30-річного чоловіка, фото: pixabay

У Харкові стріляли з пневматичної зброї, поранено 30-річного чоловіка

15 гру 2019, 20:44
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Стрільба у Харкові зафіксована 15 грудня близько 02.00 на вулиці Волонтерській.

Відомо про поранення 30-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Конфлікт стався між компанією з двох чоловіків та жінки з 25-річним громадянином. Сварка переросла в бійку. Молодик здійснив декілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів. Вони вилучили фрагменти пневматичної зброї. Обставини цього випадку з’ясовують поліцейські.

Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у вересні невідомий стріляв у пасажирів тролейбуса в Києві. Внаслідок інциденту двох чоловіків, віком 28 і 43 роки, госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Джерело: Ракурс


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