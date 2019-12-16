В Google рассказали, какую площадь сняли для сервиса Street View, фото: PxFuel

https://racurs.ua/n130910-desyatki-millionov-kilometrov-v-google-rasskazali-kakuu-ploschad-sfotografirovali-dlya-svoih.html

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В компании Google впервые рассказали, какую площадь сфотографировали для своих сервисов Maps и Street View.

Карты Google, снятые методом воздушного картографирования, охватывают площадь более 93 млн кв. км, а изображение сервиса просмотра улиц Street View, которые фотографируют оборудованные специальной техникой автомобили и туристы, охватывают более 16 млн км, сообщает издание CNET.

Благодаря этой коллекции в сервисах Google сегодня можно увидеть территории, где проживают 98% населения мира.

Таким образом, это значительно больше, чем у конкурентов, таких как Apple Maps, где функция просмотра улиц появилась лишь в 2019 году.

Карты являются одним из самых популярных продуктов Google, которым ежемесячно пользуется более миллиарда пользователей.

Напомним, поисковый алгоритм Google BERT недавно научился распознавать запросы на десятках языков мира, включая украинский.