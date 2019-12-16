У Google розповіли, яку площу зафільмували для сервісу Street View, фото: PxFuel

https://racurs.ua/ua/n130910-desyatky-milyoniv-kilometriv-u-google-rozpovily-yaku-ploschu-sfotografuvaly-dlya-svoyih-kart.html

Ракурс

У компанії Google вперше розповіли, яку площу сфотографували для своїх сервісів Maps та Street View.

Карти Google, зняті методом повітряного картографування, охоплюють площу понад 93 млн кв. км, а зображення сервісу перегляду вулиць Street View, які фотографують обладнані спеціальною технікою автомобілі та туристи, охоплюють понад 16 млн км, повідомляє видання CNET.

Завдяки цій колекції у сервісах Google на сьогодні можна побачити території, де проживають 98% населення світу.

Таким чином, це значно більше, ніж у конкурентів, таких як Apple Maps, де функція перегляду вулиць з’явилася лише в 2019 році.

Карти є одним з найпопулярніших продуктів Google, якими щомісяця користується понад мільярд користувачів.

Нагадаємо, пошуковий алгоритм Google BERT нещодавно навчився розпізнавати запити десятками мов світу, зокрема й українською.