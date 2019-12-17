В Одессе фирму заподозрили в подделке туалетной бумаги «Обухов», фото: pixabay

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Туалетная бумага «Обухов» подделана одесской фирмой «Елизавета-ОД».

Киевский картонно-бумажный комбинат заявил о «клонировании» своей продукции. Об этом сообщают в Антимонопольном комитете Украины.

Эксперты провели анкетирование граждан. Было установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой. Товар одесской компании называется «Опухоф 65м». Этот факт противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности. По мнению специалистов, производство нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината как субъекта хозяйствования.

В АМКУ прокомментировали действия одесского предприятия. Чиновники считают, что зафиксированы нарушения, предусмотренные статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». По их словам, незаконно использовалось обозначение без разрешения субъекта.

Ранее прокуратура Львовской области зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах. На 6 шахтах в рамках спецоперации провели обыски.